Ligue 1 et Ligue 2 : la 21e journée prévue les 27 et 28 avril

La Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) a réaménagé son calendrier, à l’issue d’une réunion de la Commission de planification de la Fédération sénégalaise de Football (FSF).



Ainsi, la 21e journée de Ligue 1 et de Ligue 2 se jouera le samedi 27 et le dimanche 28 avril 2024. L’instance justifie cette modification par la programmation des 16es de finale de la Coupe du Sénégal pour le mardi 23 et le mercredi 24 avril, rapporte le quotidien sportif "Stades".



L’autre raison est la tenue de la Ziara annuelle de la communauté Tidiane qui aura lieu le 21 avril.