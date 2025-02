Ligue 1 : le Jaraaf bat USO et revient à 3 points du leader

Le Jaraaf de Dakar a battu l’Union sportive de Ouakam (USO) 1-0, qui revient ainsi à trois points de l’US Gorée, leader du championnat, lors de la clôture, lundi, de la 13e journée de Ligue 1.

L’unique but du match a été inscrit par Abdoulaye Oualy (40e mn), permettant au Jaraaf d’enregistrer sa troisième victoire d’affilée.



Avec un match en retard face à Guédiawaye, l’équipe de la Médina (25 points) revient à trois longueurs du leader, l’US Goreé. Dans cette configuration, la course pour le titre est relancée à deux journées de la fin de la phase aller.

Dans l’autre match de ce lundi, la Linguère de Saint-Louis a renoué avec le succès en battant (2-1) AJEL.

Avec cette deuxième victoire depuis l’entame du championnat, les Samba Linguère sortent de la zone de relégation et comptent désormais 13 points.



Voici les résultats complets de la 13e journée de Ligue 1 :



US Gorée – Casa Sports : 0-0



Génération Foot- Wally Daan : 1-0



Dakar Sacré Coeur-Oslo FA : 3-0



Jamono Fatick- ASC HLM : 0-0



AS Pikine-Sonacos : 1-0



Teungueth FC-Guédiawaye FC : 1-1



Jaraaf-USO : 1-0



Linguère -AJEL : 2-1