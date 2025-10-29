Ligue 1 : le PSG cale à Lorient, Lens n’en profite pas et chute à Metz

Quatre rencontres de la dixième journée de Ligue 1 se jouaient en ce début de soirée de mercredi. On notera que le PSG a dû se contenter d’un nul à Lorient (1-1) alors que Lens a laissé passer sa chance de passer leader en s’inclinant à Metz (2-0).



On avait droit à une journée de Ligue 1 entre semaine ce mercredi, avec de belles affiches au programme. Leader du championnat, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de Lorient, en position de barragiste au coup d’envoi. Luis Enrique sortait un onze plutôt remanié et avec certaines nouveautés, comme la présence de Beraldo en tant que latéral droit, Hakimi étant au repos. Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué étaient alignés dans l’entrejeu, avec Mbaye, Dembélé et Ndjantou devant.



Au final, pas de vainqueur (1-1). D’entrée, Lorient n’a pas rendu les choses faciles aux hommes de Lucho, avec une bonne protection de la surface dès les premiers instants, ne laissant que peu d’espaces aux joueurs offensifs parisiens, qui tentaient surtout de passer par les flancs, sans succès. Joël Mvuka sollicitait Chevalier, qui répondait présent (33e), alors que Mendes en faisait de même avec Mvogo (37e).



Le PSG terminait la première période en force, et le portier lorientais sortait une belle intervention sur sa ligne pour éviter l’ouverture du score d’Mbaye (43e). Mais à la pause, aucun but d’un côté comme de l’autre, avec des Parisiens bien neutralisés par leurs opposants du soir.



Au retour des vestiaires, avec les entrées en jeu de Vitinha et de Neves, les Parisiens allaient rapidement frapper. Sur un centre de Doué depuis le côté droit, Mendes, au second poteau, plaçait une tête repoussée par Mvogo. Mais le ballon lui revenait dessus, et il n’avait plus qu’à le pousser au fond (0-1, 49e). De quoi présager une deuxième période tranquille ? Clairement pas, puisque depuis l’entrée de la surface après un dégagement de Chevalier, Igor Silva envoyait un message au fond des cages (1-1, 51e).



A noter que Kouassi avait bien enrhumé Zabarnyi sur l’action. Le Paris Saint-Germain repartait à l’attaque, mais devait déplorer la blessure de Doué, remplacé par Barcola (63e). Lorient gérait bien, malgré quelques situations parisiennes comme cette tentative de Barcola, bien sortie par un Mvogo vraiment décisif ce soir (71e). Khvicha Kvaratskhelia tentait lui aussi de faire des différences, sans réussite, et le PSG doit se contenter d’un petit point…



Lens rate une occasion en or, soirée parfaite pour l’OM



Dauphin du Paris Saint-Germain, le RC Lens se déplaçait pour sa part en terres messines pour y défier la lanterne rouge du championnat et seule équipe n’ayant pas encore connu la victoire cette saison. Un match marqué par la polémique autour du revenant Matthieu Udol, qui s’est conclu sur une victoire surprenante de Metz (2-0). Les Sang-et-Or commençaient la rencontre avec un visage résolument offensif, mais peinaient à faire des différences face à des Messins aussi capables de créer du danger, à l’image de ce raté de Diallo à bout portant (37e) ou d’un Kouao en jambes.



En deuxième période, Metz démarrait fort, et Risser devait sortir une belle parade sur Diallo, alors que Gradit sauvait un tir de Gbamin sur sa ligne (52e). Lens était vraiment en-dessous, et les interruptions du match en raison de chants venus des tribunes n’aidaient pas.



Pire, en toute fin de match, Abdulhamedi fauchait Sané dans la surface et Gauthier Hein transformait le penalty (1-0, 87e) pour approcher les siens de leur première victoire de la saison. Il doublait ensuite la mise dans le temps additionnel, écopant d’un deuxième jaune et donc d’un rouge sur sa célébration. Lens rate l’opportunité de passer leader, et l’OM peut prendre la tête devant les Parisiens et les Lensois en cas de victoire contre Angers ce soir.



Dans les autres rencontres de la soirée, on avait un duel "européen" entre l’OGC Nice et le LOSC dans le sud de la France. Un match remporté par la formation de Franck Haise sur le score de 2-0, malgré une domination globale des Dogues. Si Lille avait ainsi plutôt le contrôle du match sur le début de rencontre, Sofiane Diop mettait les Aiglons devant sur penalty à la 29e, d’une belle panenka après une sortie ratée de Bodart sur Kevin Carlos. Derrière, Lille multipliait les assauts mais se heurtait à chaque fois sur le mur niçois, et les locaux ont même fait le break via Jansson en fin de partie.



Avec cette victoire, Nice grimpe à la septième place, à égalité de points avec les Nordistes, cinquièmes. Enfin, Le Havre a enchaîné sur un deuxième succès de rang, à la maison face à Brest (1-0). Lors d’un match équilibré, il a fallu attendre la 73e pour que Sangante ouvre le score d’une tête puissante sur un corner côté gauche botté par Zouaoui. Les trois points en poche, Le Havre prend de l’air et remonte jusqu’à la dixième marche du classement, alors que Brest passe quatorzième.



Les résultats de la soirée



Lorient 1 - 1 Paris Saint-Germain

Igor Silva (51e) - Nuno Mendes (49e)



Nice 2 - 0 LOSC

Diop (29e), Jansson (87e)



Metz 2 - 0 RC Lens

Hein (87e, 90e+1)



Le Havre 1 - 0 Brest

Sangante (73e)