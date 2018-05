Ligue 1 : les lauréats des trophées UNFP sont connus

Pour sa première saison en France, Neymar a été élu meilleur joueur de Ligue 1 ! Le Brésilien, qui compile 19 buts et 13 passes décisives en 20 matchs de championnat devance Edinson Cavani, tenant du titre, ainsi que Kylian Mbappé et Florian Thauvin.

Steve Mandanda (Marseille), Ferland Mendy (Lyon), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Dani Alves (PSG), Nabil Fekir (Lyon), Luiz Gustavo (Marseille), Marco Verratti (PSG), Neymar (PSG), Edinson Cavani (PSG), Kylian Mbappé (PSG).

Comme la saison dernière, Kylian Mbappé a été élu meilleur espoir de Ligue 1. Passé de l'AS Monaco au Paris Saint-Germain l'été dernier, l'attaquant français a poursuivi sur sa lancée avec 13 buts et 7 passes décisives en L1 cette saisonAuteur d'une excellente saison avec l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda a lui aussi été récompensé. Le Marseillais a été élu meilleur gardien de Ligue 1 pour la 5e fois de sa carrière ! Et bat les autres nominés Alphonse Areola (PSG), Anthony Lopes (Lyon) et Benjamin Lecomte (Montpellier). L'international tricolore succède au Monégasque Danijel SubasicChampion de France, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery a remporté le titre du meilleur entraîneur de Ligue 1. Un résultat logique pour l'Espagnol qui devance le tenant du titre, Leonardo Jardim (Monaco) ainsi que Rudi Garcia (OM) et Olivier Dall'Oglio (Dijon). «Pour moi, c'est une très bonne expérience de connaître le foot français» , a réagi le Basque qui s'apprête à quitter le club francilien en fin de contrat. Un discours plein de classe.