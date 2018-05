Ligue 1 : podium, Ligue Europa, maintien... Les enjeux de la 38e et dernière journée

La soirée de Ligue 1 s'annonce animée. Avec les dix matchs de la 38e journée au programme ce samedi (19h), les amoureux du ballon rond seront servis. Surtout qu'il y a du suspense à tous les étages puisque les enjeux sont encore nombreux lors de cette ultime journée du championnat de France.

Monaco, Lyon et Marseille à la lutte pour le podium

Ces trois-là ne se lâchent pas. Deuxième avec 77 points, Monaco est l'équipe la mieux placée pour se qualifier en Ligue des Champions. Une victoire ou un nul à Troyes lui assurera de terminer sur le podium. En cas de défaite, il faudra compter sur un faux pas de Lyon (3e, 75 points) contre Nice et de Marseille (4e, 74 points) face à Amiens. Sa différence de buts par rapport à l'OM (+37 contre +32) lui offre tout de même une petite marge de sécurité. Pour Lyon, une victoire et le podium sera assuré. Si les Gones ne l'emportent pas, il faudra que les Marseillais ne gagnent pas à domicile contre Amiens. Autant dire que l'équipe de Bruno Genesio a plutôt intérêt à ne pas se louper. On l'aura compris, l'OM doit, lui, gagner et compter sur un faux pas de l'OL ou une défaite de Monaco, tout en comblant l'écart de six buts au goal average. Pas simple mais pas impossible pour les troupes de Rudi Garcia.

Le classement (en gras les qualifiés actuels pour la C1)

2. Monaco - 77 points (+37)

3. Lyon - 75 points (+43) 4

Marseille - 74 points (+32)

La bataille pour la Ligue Europa

Derrière, il reste une place à attribuer pour la Ligue Europa. Rennes (5e, 57 points) est déjà qualifié et n'a besoin que d'un petit point pour s'assurer une qualification directe pour la phase de poules. Nice (6e, 54 points) est l'équipe la mieux placée ensuite et ira en C3 si les Aiglons s'imposent à Lyon. La 5e place est même accessible en cas de victoire et si Rennes chute. Une défaite niçoise ne sera pas fatale, à condition que Bordeaux (7e, 52 points) et Saint-Etienne (8e, 52 points) ne s'imposent pas. Un nul peut suffire si les Bordelais ne l'emportent pas par deux buts d'écart contre Metz. Les Verts sont les moins bien placés et doivent s'imposer contre Lille puis compter sur une défaite de Nice et un faux pas de Bordeaux.

Le classement (en gras les qualifiés actuels pour la C3)

5. Rennes - 57 points (+6)

6. Nice - 54 points (+2)

7. Bordeaux - 52 points (+1)

8. Saint-Etienne - 52 points (-8)

Troyes, Toulouse et Caen jouent leur survie

Trois équipes sont encore concernées par le maintien. Caen (17e, 37 points) est la mieux placée et ne doit pas perdre contre le PSG pour assurer sa place en Ligue 1. En cas de défaite, les Normands croiseront les doigts pour que Toulouse (18e, 34 points) ne gagne pas contre Guingamp. Pour le TFC, une victoire est impérative pour y croire, mais aussi pour s'assurer au moins une place de barragiste. S'ils ne s'imposent pas, les Pitchounes devront compter sur un nul ou une défaite de Troyes (19e, 33 points) face à Monaco. Une victoire troyenne contre l'ASM et un faux pas toulousain propulseront l'ESTAC à la place de barragiste et relégueront le TFC.

Le classement (en gras le barragiste et le relégué actuels)

17. Caen - 37 points (-25)

18. Toulouse - 34 points (-17)

19. Troyes - 33 points (-24)

Avec : Maxifoot