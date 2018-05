Ligue 1 sénégalaise : les matchs Stade de Mbour et USO prévus au mois de juin à...

C’est fait. La Ligue sénégalaise de football professionnelle (Lsfp) a trouvé enfin une solution par rapport à la programmation des matchs devant opposer les clubs de Mbour et l’USO. En effet, le bureau de la Lsfp a retenu le centre technique Jules Bocandé de Toubab Dialaw et le Stade Mbour Alboury Ndiaye de Louga pour accueillir ces rencontres. Mais, les matchs se joueront à huis clos et avec un grand dispositif sécuritaire selon Saër Seck, Président de la Ligue.



Ainsi, le match d’USO face au Stade de Mbour comptant pour la 8e journée retard va se tenir le 5 ou le 6 juin prochain. Et le match retour entre les deux équipes à l‘occasion de la 25e journée se tiendra durant le week-end du 9 et 10 juin 2018.



L’US Ouakam et le Stade Mbour ne se sont toujours pas affrontés en ligue 1 à cause des évènements survenus l’année dernière au stade Demba Diop à l’occasion de la finale de la coupe de la ligue faisant huit (8) morts au côté des supporteurs Mbourois.