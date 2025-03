Ligue 2 (17e journée) : Stade de Mbour et Douanes ratent le coche, Essamaye FC toujours leader

La 17e journée de Ligue 2 s’est achevée hier, dimanche, avec plusieurs résultats marquants. Essamaye FC, leader du championnat, a été surpris par l’AS Cambérène (0-2), mais ses poursuivants directs, le Stade de Mbour et l’AS Douanes, n’ont pas su en profiter. Tous les deux ont été accrochés sur le même score (1-1).



Opposé à l’AS Kaffrine, le Stade de Mbour a concédé un nul (1-1) et reste 2e avec 32 points, à deux longueurs du leader Essamaye FC (34 pts). L’AS Douanes, qui se déplaçait sur la pelouse de Thiès FC, a également été tenue en échec (1-1), ce qui la maintient à la 3e place avec 31 points. Thiès FC, de son côté, occupe la 9e place avec 21 points.



Bambey réduit l’écart avec le haut du tableau



Diambars a réalisé une belle performance en s’imposant sur la pelouse de l’AS Saloum (2-0). Ce succès permet aux Académiciens de grimper à la 5e place avec 25 points.



Le DUC a également pris trois points précieux en battant Ndiambour (1-0). Cette victoire lui permet de remonter à la 8e place avec 22 points, tandis que Ndiambour retombe à l’avant-dernière position avec 17 unités.



L’AS Bambey a réalisé une belle opération en s’imposant face à la RS Yoff (2-0). Grâce à cette victoire, Bambey se hisse à la 4e place avec 28 points, réduisant l’écart à six points avec le leader Essamaye FC.



Malgré la défaite d’Essamaye, le classement reste serré en haut du tableau, avec plusieurs prétendants au titre et à la montée en Ligue 1.