Ligue 2 – 1ère journée décalée : Stade de Mbour et Renaissance démarrent bien

Le Stade de Mbour, relégué en Ligue 2 à l’issue de la précédente saison, a bien lancé son « Opération Remontée » dans l’élite en remportant, lundi, son premier match en clôture de la 1ère journée face à l’US Ouakam (2 – 1). Juste avant ce match placé sous le signe de la réconciliation suite aux terribles évènements survenus entre supporters des deux clubs en finale 2017 de la Coupe de la Ligue, les joueurs des deux camps ont posé ensemble autour d’une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Paix et tranquillité, voilà le bonheur ».



La Renaissance de Dakar a renversé la Sonacos de Diourbel (2-1), au stade Alassane Djigo de Pikine. Stade de Mbour et Renaissance de Dakar rejoignent ainsi Wali Daan et Amitié FC en tête du classement. Ces deux clubs de Thiès ont respectivement battu Demba Diop FC et Port (1-0), dimanche dernier.



Tous les résultats de la 1ère journée :

Stade de Mbour – US Ouakam 2 – 1

Renaissance – Sonacos 2 – 1

Wallidaan – Demba Diop FC 1 – 0

Amitié FC – Port 1 – 0

Oslo FA – Keur Madior 0 – 0

Duc – Thiès FC 0 – 0

Jamono – NGB Niary Tally 0 – 0