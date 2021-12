Ligue 2 – 4ème journée : Demba Diop FC se rebiffe face au Stade de Mbour

Un derby n’est pas un match comme les autres ! Demba Diop FC, lanterne rouge de la L1 l’a encore confirmé samedi lors du derby mbourois de la 4ème journée de L2 qui l’opposait au Stade de Mbour, confortable leader. Demba Diop FC a tenu en échec son voisin et enregistré du coup son premier point en championnat. Il reste cependant dernier au classement puisque dans le même temps, Thiès FC qu’il aurait pu rattraper avec ce nul, a ramené une victoire de son déplacement chez NGB Niary Tally.



La Sonacos de son côté s’est imposée devant son voisin au classement le DUC qu’elle largue donc. Le promu Oslo FA a bien contenu la Renaissance et reste dans la première moitié du tableau.



Deux matches et deux nuls vierges ! C’est le maussade bilan du dimanche lors de la suite (et pas fin) de la 4ème journée de L2 débutée samedi et qui sera bouclée le lundi 20 décembre. Ces deux scores blancs sont venus s’ajouter aux deux de samedi, comme pour épouser le temps gris et nuageux du weekend.



Ainsi le Port n’a pas su venir à bout du Jamono de Fatick et Keur Madior a été contraint au nul par le promu thiessois, Wally Daan.

Il reste à souhaiter que pour la fin de la journée, ce lundi, le dernier match Amitié FC – US Ouakam programmé au stade Maniang Soumaré de Thiès apporte une lumière dans la grisaille.



Les résultats enregistrés :

Port – Jamono Fatick 0 – 0

Keur Madior – Wally Dann 0 – 0

Sonacos – Duc 2 – 1

Demba Diop FC – Stade de Mbour0 – 0

NGB – Thiès FC 0 – 2

Oslo FA – Renaissance 0 – 0



Lundi 20 décembre

à 16h30 à Maniang Soumaré : Amitié FC – US Ouakam