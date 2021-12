Ligue 2 – 4ème journée: choc des extrêmes à Mbour et duel de dauphins à Dakar

Entre le leader de la Ligue 2 qui a fait le plein de points en 3 journées et la lanterne rouge qui a jusqu’ici perdu tous ses matchs, le face à face est a priori déséquilibré. Sauf qu’il s’agit d’un derby. Et un derby est rarement un match comme les autres. C’est pourquoi, le Stade de Mbour, malgré ses 9 points, devra faire attention à Demba Diop FC qui le reçoit ce samedi, au stade Fodé Wade de Saly, avec pour objectif de signer son (ou ses) premier(s) point(s).



Pendant ce temps à Amadou Barry, se jouera un alléchant duel entre deux équipes dakaroises qui comptent toutes deux 5 points. Oslo FA, le promu ambitieux, tentera de se défaire de la Renaissance qui, également réussit un bon début de championnat.



NGB Niary Tally de son côté (7ème, 4 pts) espère profiter de l’entame poussive de son adversaire du jour, Thiès FC (13ème, 1 point), pour gagner quelques rangs au classement. La Sonacos et le Duc (tous deux 4 points) se feront face à Diourbel dans une rencontre qui promet d’être très disputée.

Cette 4ème journée de L2 se poursuivra dimanche et sera clôturée lundi.



Le programme : Samedi 18 décembre :

à 16h30 à Ely Manel Fall : Sonacos – Duc



à Fodé Wade : Demba Diop FC – Stade de Mbour



à Ibrahima Boye : NGB – Thiès FC



à Amadou Barry : Oslo FA – Renaissance



Dimanche 19 décembre à 16h30 :

à Alassane Djigo : Port – Jamono Fatick

à Fodé Wade : Keur Madior – Wally Dann



Lundi 20 décembre

à 16h30 à Maniang Soumaré : Amitié FC – US Ouakam