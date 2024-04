Ligue 2 : AS Douanes bat CNEPS, HLM écrase DUC, Keur Madior toujours relégable

La 20e journée de Ligue 2 a débuté ce samedi avec la victoire écrasante de HLM Dakar devant Dakar Université Club sur la marque de 2-5. Le club estudiantin qui perd ainsi son premier match en championnat depuis plus de quatre journées se retrouve onzième de Ligue 2.



Face à Keur Madior dans un duel de bas du tableau, Demba Diop FC a remonté la pente après deux défaites consécutives. Toujours relégable, le club mbourois s’est imposé 0-2 et peut rêver au maintien à six journées de la fin du championnat.



De son côté HLM Dakar qui a enregistré une septième victoire en championnat est 4e au classement et se mêle à la course au titre puisque le club se trouve à quatre points du leader.



L’équipe la plus en forme du moment à savoir l’AS Douanes a confirmé sa bonne dynamique. Les gabelous ont remporté le match les opposant aux Thiessois de Cneps (1-3).



L’AS Douanes est désormais 3e au classement à deux points derrière Oslo FA qui a partagé les points Amitié FC (1-1).





Programme de la 20e journée :





Samedi 13 avril 2024



Stade Caroline Faye



Keur Madior / Demba Diop FC 2-0



Stade Parcelles Assainies



Oslo F.A / Amitié FC 1-1



Stade Maniang Soumaré



CNEPS / AS Douane 1-3



Stade Alassane Djigo



DUC / HLM de Dakar 2-5





Dimanche 14 avril



16 h 30 : Thiès FC / RS Yoff



Stade Ngalandou Diouf



16 h 30 : AJEL de Rufisque / Wally Daan



Stade Parcelles Assainies



16 h 30 : Niarry Tally / Ndiambour







Avec Wiwsport