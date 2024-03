Ligue 2 : CNEPS sur le podium, Keur Madior étrille RS Yoff, Wally Daan pour creuser l’écart

Le CNEPS Excellence s’installe provisoirement à la 3e place, en s’offrant le derby (2-0) devant Amitié FC (7e, 25 pts), mercredi en ouverture de la 18e journée de Ligue 2. Ses dauphins ayant calé, le leader Wally Daan tentera de creuser l’écart ce jeudi en surprenant en déplacement à DUC (12e, 19 pts -7)





Oslo FA (2e, 30 pts) n'a pu dé- crocher une 8ème victoire à domicile, en concédant le match nul (1-1) face à HLM de Dakar (5e, 25 pts+6). Bachir Touré a ouvert le score pour Oslo (90'), mais Bassirou Ndiaye a éteint leur joie seulement deux minutes après (92').



Les hommes de Tor Thodesen ratent l'occasion de réduire l'écart sur leader Wally Daan. La bonne opération de la jour- née a été réalisée par le CNEPS (3ème, 27 pts). L'équipe du président Pape Sidy Lo a mis fin à quatre matchs sans succès (3 D, 1 N), en s'offrant le derby de la ville de Thiès devant Amitié FC (2-0). Saliou Thioune permet au CNEPS de retrouver le sourire et le podium, en claquant un doublé.



Keur Madior FC (11, 19 pts-6) a créé la sensation en corrigeant (4-0) le promu RS Yoff (4ème, 26 pts+3). Alioune Thialaka Tine a signé un doublé, Famara Camara (international U20) et Pape Lô sont les autres buteurs. Le club mbourois s'éloigne un peu de la zone dangereuse.



Wally Daan pour creuser encore l'écart



Le leader Wally Daan (33 points) peut faire le trou ce jeudi. Mais il faudra dompter une équipe du Dakar Université Club capable du meilleur comme du pire.



Pour sa part, AJEL de Rufisque (6e, 25 pts+5) peut reprendre la 3e place, en déplacement chez le relégable Thiès FC (13ème, 15pts). De même que l'AS Douane (8ème 25 pts+2) qui défie Ndiambour de Louga (10e, 19 pts-2). Niary Tally- Grand Dakar-Biscuiterie (NGB), qui occupe la 9e place avec 20 points, reçoit la lanterne rouge Demba Diop FC (14e, 13pts).



Programme 18e journée







Mercredi 27 mars 2024







Stade Caroline Faye







Keur Madior / RS Yoff 4-0







Stade Parcelles Assainies







16h30 : Oslo F.A / HLM de Dakar







Stade Maniang Soumaré







CNEPS / Amitié FC 2-0







Jeudi 28 mars







Stade Amadou Barry







16h30 : DUC / Wallydaan







Stade Maniang Soumaré







16h30 : Thiès FC / AJEL de Rufisque







Stade Alboury Ndiaye







16h30 : Ndiambour / AS Douanes







Stade Parcelles Assainies







16h30 : Niary Tally / Demba Diop FC







Avec Stades