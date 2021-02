Ligue 2: FC Chambly Oise annonce neuf (9) cas positifs au variant britannique de la Covid-19

Le club français évoluant en Ligue 2, FC Chambly Oise a déclaré dans un communiqué que neuf joueurs de l'effectif professionnel, dont trois membres du staff et un membre de l'encadrement étaient actuellement positifs au variant britannique du Covid-19.



"A la suite de nouveaux tests réalisés lundi matin pour cause de symptômes, quatre nouveaux joueurs professionnels sont touchés par le Covid-19 et sont variant britannique. Pour rappel, et nous pouvons le constater, ce variant est très contagieux.



Ainsi, 9 joueurs de l’effectif professionnel, 3 membres du staff et 1 membre de l’encadrement sont actuellement positifs au variant britannique du Covid-19", peut-on sur le site officiel du club. Le FC Chambly Oise informe que le reste du groupe continue de s’entraîner avec potentiellement le risque d’être contaminé.



Toutefois, le club a pris les mesures nécessaires pour redoubler de vigilance face à cette pandémie. D’autres tests seront pratiqués sur le groupe professionnel d’ici le prochain match prévu samedi à Clermont, indique la même source.