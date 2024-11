Ligue 2 : Thiès FC leader provisoire, AS Kaffrine chez Amitié FC, ce dimanche

La troisième journée de Ligue 2 a commencé ce samedi avec quatre rencontres. Essamay FC, qui n'avait récolté qu'un point en deux matchs, a décroché sa première victoire en s’imposant 1-0 contre l’AS Bambey.



Le Ndiambour de Louga a poursuivi sur sa lancée après sa victoire de la précédente journée, en battant l’Etoile Lusitana 2-0, laissant cette dernière équipe sans aucun point au compteur cette saison.



Dans le duel du haut de tableau, Thiès FC a pris le dessus sur l’ASC Cambérène (2e avec 4 points) en gagnant 2-1. Grâce à ce succès, Thiès FC prend provisoirement la tête de la Ligue 2 avec 7 points.



Enfin, Diambars a été freiné par le DUC avec un match nul (1-1). Ce résultat laisse Diambars avec seulement deux points après trois journées



La troisième journée se poursuivra ce dimanche. L’AS Kaffrine, actuellement deuxième, se déplace pour affronter Amitié FC, qui ferme le classement. Le Stade de Mbour (6e avec 4 points) accueillera le RS Yoff (14e avec 1 point), qui reste sur une défaite à domicile, au stade Caroline Faye.





Programme 3e journée





Samedi 2 novembre2024



Stade Maniang Soumaré



Thiès FC/ AS Cambérène 2-1



Stade Alassane Djigo



Etoile Lusitana / Ndiambour 0-2



Stade municipal des HLM



DUC / Diambars 1-1



Stade municipal de Bambey



AS Bambey/ Essamaye FC 0-1





Dimanche 3 novembre



Stade Maniang Soumaré



16h45 Amitié FC / AS Kaffrine



Stade Caroline Faye



16h45 Stade de Mbour / RS Yoff



Stade municipal des HLM



16h45 Niarry Tally / CNEPS Excellence