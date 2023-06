Ligue 2 : US Ouakam et Jamono acculent AJEL

Après son nul (1-1) face au DUC, AJEL s’est fait rejoint par ses principaux poursuivants, US Ouakam et Jamono Fatick, qui ont battu respectivement Oslo FA et Amitié FC en clôture de la 24e journée de Ligue 2.



Les Ouakamois (2e, 40 pts) ont surclassé (3-0) Oslo FA (4e, 36 pts) dans le cadre de la 24e journée de Ligue 2. Opération réussie également pour Jamono Fatick, qui a battu (1-0) Amitié FC, en déplacement au stade Maniang Soumaré de Thiès.



Le leader AJEL de Rufisque (41 pts) a concédé son deuxième match nul d'affilée en se faisant neutraliser à domicile (1-1) par le Dakar Université Club (DUC).



Le DUC (9e, 27 pts) fait un pas vers le maintien. Contrairement au Ndiambour de Louga (12e, 24 pts) qui peine à s'éloigner de la zone dangereuse. Les Lougatois ont été accrochés à domicile (0-0) par Thiès FC (5e, 33 pts).





Dans la lutte pour le maintien, Port est venu à bout (1-0) de Mbour PC (11e, 25 pts). Malgré ce succès précieux obtenu au stade Alassane Djigo de Pikine face aux Pélicans, concurrents directs, les Portuaires restent toujours lanterne rouge (14es, 21 pts).