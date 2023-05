Ligue 2 : bataille à quatre pour la première place

Leader de la Ligue 2 avec le même nombre de points (32) que Jamono Fatick, AJEL de Rufisque vise un troisième succès de rang chez Amitié FC (5e, 29 pts), ce samedi, dans le cadre de la 20e journée de Ligue 2.





AJEL de Rufisque veut garder sa première place du classement synonyme de montée dans l’élite, au terme du présent exercice. Pour ce faire, le promu devra poursuivre sa marche victorieuse, en alignant un troisième succès de rang, lors de cette 20e journée de Ligue 2. Le club de rufisquois se déplace à Thiès pour y défier Amitié FC (5e, 29 pts).



Les Rufisquois seront sous pression face à Amitié FC, car Jamono Fatick (2e, 32 pts) est à l’affût. Mais le club de Sine effectue un déplacement périlleux chez Demba Diop FC (8e, 24 pts). Les Mbourois sont dans une bonne dynamique dans leur quête de maintien alors que les Fatickois viennent de disputer trois matchs sans succès, rapporte le quotidien Sportif « Stades ».



La bataille pour la première place ne concerne pas seulement le leader et son dauphin. En effet, l’US Ouakam (3e, 31 pts) peut aussi prendre les commandes. Pour ce faire, le champion du Sénégal en 2011 devra enchainer face au DUC (12e, 20 pts) et aussi prier pour une défaite des équipes de tête.



Oslo FA (4e, 30 pts), qui joue mardi contre Thiès FC (7e, 24 pts), est également dans le coup. Toutefois, l’équipe coachée par le norvégien Tor Thordesen devra d’abord signer un 8e succès face à Thiès FC, tout en comptant sur des faux pas d’AJEL de Rufisque, Jamono de Fatick et l’US Ouakam.