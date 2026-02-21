Éliminatoires Mondial Basket 2027 (Fenêtre 2) : Desagana Diop dévoile la liste des joueurs convoqués

Dans le cadre de la 2e Fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027, prévue du 26 février au 1er mars à Dakar, le sélectionneur national Desagana Diop a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le tournoi.



Plusieurs cadres de l’Équipe du Sénégal de basketball figurent dans le groupe, notamment Brancou Badio, Jean Jacques Boissy, Ibrahima Faye et Pape Moustapha Diop. Le sélectionneur enregistre également le retour de Babacar Sané, absent lors de l’Afrobasket 2025, ainsi que ceux de Mbaye Ndiaye et Cheikh Bamba Diallo.



Karim Mané, Ibou Badji, Ousmane Ndiaye, Gora Camara et Amar Sylla, déjà présents lors du dernier Afrobasket, sont eux aussi retenus pour ce tournoi. Kara Sène, qui avait participé à la préparation de l’Afrobasket, fait partie du groupe, tout comme Aziz Bandaogo qui rejoint l’équipe.



Le stage de préparation débute ce lundi 23 février. Il marque le lancement officiel de la préparation des « Lions » en vue de ces rencontres qualificatives, avec l’objectif clair de se rapprocher d’une qualification pour le Mondial 2027 au Qatar.



La Fenêtre 2 se disputera à Dakar et à Alexandrie (Égypte), avec huit sélections africaines réparties en deux groupes. Le Groupe B, basé à Dakar, comprend la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, Madagascar et le Sénégal. Le Groupe D regroupe l’Angola, l’Égypte, le Mali et l’Ouganda.



Les « Lions » entreront en lice le 26 février avec un choc très attendu face à la Côte d’Ivoire, à 21h00 GMT au Stadium Marius Ndiaye. Ils affronteront ensuite Madagascar le 28 février à la même heure, avant de boucler leur campagne contre la RD Congo le 1er mars, toujours au Stadium Marius Ndiaye.