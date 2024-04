Ligue 2 : déplacement périlleux de Wally Daan à Rufisque, Keur Madior/ Demba Diop, duel des lanternes rouges

Le suspense est total pour les quatre places de la montée, à sept journées de la fin du championnat de Ligue 2, avec seulement 3 points entre la quatrième et dernière place qualificative. Déplacement périlleux du leader Wally Daan, à Rufisque contre AJEL.



Plusieurs chocs entre prétendants à la montée vont animer cette 20e journée. Wally Daan (1er, 35 pts), qui reste sur deux matchs nuls consécutifs, se dé- place à Rufisque contre AJEL (9e, 25 pts), à quatre longueurs de la dernière place de la montée.



Les Parcellois d'Oslo FA (2es, 33 pts), dauphins depuis six (6) journées, peuvent prendre la tête s'ils s'imposaient à domicile contre les Thiessois d'Amitié FC (5e, 28 pts), évincés de la 4ème place qualificative au seul goal-différence.



L'AS Douane (3e, 29 pts), pour la première fois de la saison sur le podium lors de la précédente journée, ira défier CNEPS (6e, 27 pts), qui l'a quitté.



La dernière place de la montée est actuellement détenue par HLM Dakar (4e, 28 pts), qui ira défier DUC, pas encore largué dans la course à la montée.



RS Yoff (7e, 26 pts), qui a perdu sa 4e place après sa défaite contre le DUC, se rend chez Thiès FC, le premier non relégable. Niary Tally (8e, 26 pts) pourrait se relancer contre le Ndiambour.



Cette journée sera aussi agrémentée par le duel de relégables entre Keur Madior et Demba Diop.