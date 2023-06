Ligue 2 : déplacement périlleux pour AJEL, l’US Ouakam peut devenir leader

La Ligue 2 reprend ce week-end avec la 23e journée. L’AJEL de Rufisque leader (39 pts) effectue un déplacement périlleux à Mbour Petite Côte (10e, 24 pts). L’US Ouakam (2e, 36 pts) peut devenir leader provisoire du championnat de Ligue 2 en cas de victoire face au promu HLM de Dakar (9e, 25 pts).





L'US Ouakam peut frapper un grand coup, en devenant co-leader provisoire du championnat de Ligue 2 sénégalaise. Pour ce faire, le champion du Sénégal 2011 devra impérativement renouer avec le succès en domptant HLM de Dakar (9e, 25 pts) chez lui.



Pour dompter le promu sur sa pelouse, l'US Ouakam peut compter sur l'efficacité de son avant-centre Abdou Aziz Cissé. Ce dernier est le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec 11 réalisations. Lors de la journée précédente, l'USO avait concédé un blanc à domicile face à Thiès FC.



Oslo FA (3e, 36 pts) peut également rejoindre le promu rufisquois en tête. Pour réussir ce pari, le club coaché par le norvégien Tor Thordesen devra enchaîner face à Demba Diop FC (8e, 26 pts).



En feu avec Oslo, l'actuel meilleur artificier du championnat, Mouhamadou Lamine Diatta (13 buts), voudra profiter de cette occasion pour larguer d'autres missiles et distancer davantage ses concurrents au classement.



La 23e journée connaîtra son épilogue le lundi, à l’issue des duels entre Mbour Petite Côte (10e, 24 pts) et AJEL de Rufisque (1er, 39 pts) et entre DUC (13e, 23 pts) et Amitié FC (5e, 30 pts).