Ligue 2 : derby Thiès FC - Wally Daan, HLM Dakar défie le leader Jamono Fatick

Le leader Jamono Fatick et son dauphinn Amitié FC rendent visite respectivement HLM de Dakar et Ndiambour de Louga, dimanche. C’est le derby Thiès FC et Wally Daan qui ouvre les hostilités de cette 18e journée de Ligue 2, ce samedi.



Le leader Jamono Fatick (30 pts) va croiser le fer avec HLM de Dakar (8e, 20 pts), ce dimanche. Les Dakarois restent sur une défaite et deux nuls lors de ses trois derniers matchs. L’équipe d’Amitié FC (2e, 28 pts) se déplace chez Ndiambour (11e, 19 pts).



Cette 18e journée s’ouvre ce samedi avec un seul match au programme. Mais avec une affiche très particulière, le derby de la capitale du rail. Thiès FC (7e, 19 pts) croise Wally Daan de Thiès (6e, 23 pts), au stade Maniang Soumaré.



Un autre derby à Mbour, Demba Diop FC (12e, 18 pts), qui est sorti de la zone rouge après sa victoire devant Port, fera face à Mbour Petite Côte (13e, 15 pts), qui est plongé dans la zone de relégation.



Dans les autres matchs de dimanche, l’US Ouakam (3e, 15 pts) affronte Port (14e, 13 pts) avec l’ambition de renouer avec le succès, après un nul chez AJEL de Rufisque.



La 18e journée sera bouclée lundi avec deux matchs. Oslo FA (4e, 26 pts) joue contre Dakar Université Club (10e, 20 pts) alors que Keur Madior (9e, 20 pts) reçoit le promu AJEL de Rufisque (5e, 25 pts).