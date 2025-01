Ligue 2 française: Pape Amadou Diallo et Cheikh Tidiane Sabaly portent le FC Metz, qui devient leader provisoire

Comme le week-end précédent, les joueurs sénégalais se sont illustrés en Ligue 2 française. Lors de la 20e journée, ce vendredi, le FC Metz a signé une belle performance en s'emparant provisoirement de la tête du classement grâce à une victoire nette face à Grenoble (3-0). Les buts messins ont été inscrits par Pape Amadou Diallo, Cheikh Tidiane Sabaly et Asoro, respectivement à la 42e, 56e, et 90e+3 minute.



Pape Amadou Diallo s’est une nouvelle fois distingué en ouvrant le score pour les Grenats. Il s’agit de son troisième but en seulement deux matchs. Cheikh Tidiane Sabaly, quant à lui, a marqué le deuxième but, portant son total à neuf réalisations en 19 rencontres cette saison.



De son côté, la nouvelle recrue sénégalaise Idrissa Gueye a été titularisée à la pointe de l'attaque messine. Après avoir trouvé le chemin des filets lors de ses débuts le week-end dernier, l’attaquant de 18 ans a confirmé sa place dans le onze de départ face à Grenoble.