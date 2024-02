Ligue Europa : l’OM renverse le Shakhtar Donetsk et file en 8e de finale

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au Shakhtar Donetsk ce jeudi 22 février et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Menés au score, les hommes de Jean-Louis Gasset ont réussi à renverser la vapeur pour la première de leur nouvel entraîneur.



Avec ce succès, Marseille sera le seul représentant français en huitièmes de finale de la compétition. Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Kondogbia ont inscrit les buts des Olympiens.



