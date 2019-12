Ligue Europa : la liste des équipes qualifiées pour les seizièmes de finale

La sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa se tenait cette semaine. A l'issue des derniers matches qui sont bouclées, il y a quelques heures, on connaît donc toutes les formations qualifiées pour le prochain tour, à savoir les seizièmes de finale (tirage au sort lundi). En plus des huit clubs de C1 reversées en C3, vingt-quatre équipes ont donc obtenu leur billet pour la phase finale. Voir ci-dessous la liste des équipes!!!