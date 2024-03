Ligue Europa : le tirage au sort complet des quarts de finale

L’Olympique de Marseille affrontera Benfica lors des quarts de finale de la Ligue Europa. Les Olympiens auront même l’avantage de recevoir au Vélodrome lors du match retour avant de penser à une possible demi-finale face au vainqueur de Liverpool-Atalanta.



L’OM a eu très chaud hier sur la pelouse de Villarreal mais a bel et bien validé son ticket pour faire partie des 8 dernières équipes encore présentes dans cette Ligue Europa. Les Phocéens connaissent désormais le sort qui leur est réservé à l’occasion du tirage au sort des quarts de finale, puis des demi-finales puisque l’UEFA a dévoilé le tableau définitif de cette compétition, jusqu’à la finale à la Dublin Arena le 22 mai prochain. Nous n’en sommes pas encore là, notamment pour les Marseillais attendus.



A y regarder de plus près, il n’y a pas beaucoup d’équipes inférieures aux Olympiens sur le papier, c’est un euphémisme. Les trois représentants italiens (AS Roma, Atalanta et AC Milan) ont tous des arguments solides, même si la Dea pourrait apparaître un cran en-dessous.



Le Bayer est tout simplement invaincu cette saison et leader incontesté de Bundesliga, Liverpool ne se présente plus, West Ham a des moyens largement au-dessus de la moyenne et Benfica s’invite régulièrement dans le concert de la C1.