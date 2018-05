Ligue Europa : rencontre avec les fans, messages d'apaisement... Comment l'OM tente de calmer le jeu avant la finale à Lyon

«Maintenant que la qualification est en poche, Jacques-Henri Eyraud doit appeler l'ensemble de ses supporters à beaucoup de modération parce que la responsabilité est sur leurs épaules.» Vendredi dernier, après la qualification de l'Olympique de Marseille pour la finale de la Ligue Europa, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, réclamait une prise de parole claire de la part de son homologue phocéen. En effet, c'est au Groupama Stadium de Lyon que l'OM va défier l'Atletico Madrid mercredi prochain pour le titre en C3. Or, cette rencontre fait naître d'importantes craintes en matière de sécurité en raison des récentes tensions entre Lyonnais et Marseillais. Outre la rivalité sportive entre les deux clubs, à la lutte pour le podium en Ligue 1, Aulas et Eyraud ont multiplié les piques par médias interposés ces dernières semaines et, dans un chant désormais célèbre, certains supporters marseillais promettent de «tout casser» dans l'enceinte rhodanienne.



Eyraud a prévenu les supporters



Dans ce contexte, et pour éviter un drame, le club phocéen a pris ses responsabilités à l'approche de ce grand rendez-vous. Mercredi, Eyraud a ainsi rencontré la «grande majorité» des groupes de supporters marseillais, indique le journal L'Equipe. «Ne tuons pas notre belle saison», a insisté le dirigeant en appelant les fans à adopter un comportement irréprochable. Eyraud a aussi parlé du trajet planifié qui va prendre soin d'éviter le centre-ville de Lyon afin de limiter les risques de croiser des supporters de l'OL qui pourraient se trouver là pour en découdre. Et si cet appel à la responsabilité de chacun ne trouve pas suffisamment d'écho, le boss marseillais a aussi brandi le bâton en rappelant que l'actuel ministre de l'Intérieur Gérard Collomb est également l'ancien maire de Lyon et qu'en cas de débordements, des sanctions particulièrement lourdes sont à prévoir… En début de semaine, comme plusieurs de ses joueurs, l'entraîneur de l'OM, Rudi Garcia, avait déjà joué la carte de l'apaisement en conférence de presse.



Garcia veut une «fête»



«Il faut que ce soit une fête», a plaidé l'ancien coach de Lille. «Si j'ai un appel à faire, c'est qu'on puisse venir à Lyon et voir cette finale en toute sécurité, avec les femmes, avec les enfants, il faut que ça se passe bien avant le match, pendant et après. J'en appelle à la clairvoyance de chacun. Il faut que nos supporters soient exemplaires. (…) C'est un événement assez exceptionnel pour ne pas le gâcher.» Côté lyonnais, après avoir menacé de porter plainte pour «provocation au délit de destructions, dégradations et détériorations volontaires, dangereuses pour les personnes», on cherche aussi à calmer le jeu. «J'ai pris la peine de dire que Marseille sera très bien reçu, comme l'Atletico Madrid. On fera tout ce qu'il faut sur le plan de la sécurité. Je serai présent dans la tribune aux côtés de Jacques-Henri Eyraud pour que toutes les précautions soient prises», a promis Aulas sur la chaîne L'Equipe. En espérant que ces appels au calme suffiront pour convaincre les Marseillais de tout casser, mais seulement sportivement parlant, sur le terrain, et dans l'ambiance mise en tribunes

