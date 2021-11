Ligue africaine : L’arbitre assistante Adjia Isseu Cissé sélectionnée

L’arbitre assistante sénégalaise Adja Isseu Cissé a été sélectionnée pour officier durant la première édition de la Ligue africaine féminine des champions, la dernière-née des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF), a appris l’APS.





La native de Rufisque (Dakar) fait partie des 12 arbitres et 13 assistantes devant officier lors de cette compétition prévue du 5 au 19 novembre, à Rufisque.



La Malienne Fanta Idrissa Koné fait partie des arbitres assistantes sélectionnées dans la zone ouest-africaine, de même que la Mauritanienne Aissata Amadou Lam (arbitre centrale).



La zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) sera représentée par le club malien de l’AS Mandé, vainqueur du tournoi de qualification qui a eu lieu à Mindelo (Cap-Vert), en juillet dernier.



Le match d’ouverture de cette Ligue africaine des champions va d’ailleurs opposer Wadi Degla au club malien, le 5 novembre prochain, au stade du "30-juin" du Caire.



Outre ces deux clubs, la poule A compte les Malabo Kings et les Hasaacas Ladies du Ghana.



Dans la poule B, on trouve le Vihiga Queens (Kenya), les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), l’ASFAR (Maroc) et les Rivers Angels (Nigeria).