Ligue des Champions : Manchester City éteint le Real Madrid avec brio et rejoint l’Inter en finale

Après la qualification de l’Inter mardi à Giuseppe Meazza face à son rival et éternel voisin, l’AC Milan (1-0, 3-0 aux scores cumulés), Manchester City et le Real Madrid s’affrontaient ce mercredi soir pour le compte de l’autre demi-finale retour de la Ligue des Champions. Lors de la première manche au Santiago-Bernabéu, les deux formations s’étaient quittées sur un score de parité (1-1).



De quoi laisser les pronostics ouverts pour la seconde à l’Etihad, dans un duel de titans entre Carlo Ancelotti et Pep Guardiola, tous deux vainqueurs de leurs échéances respectives en championnat le week-end dernier. Très vite dans cette rencontre, les Skyblues, poussés par leur public, entamaient une phase de domination dans le camp madrilène, obligeant même les offensifs à défendre dans leur propre moitié de terrain. Après une frappe ratée par John Stones (12e), Erling Haaland, sur un centre de Jack Grealish, sollicitait Thibaut Courtois à bout portant, avant le dégagement devant la ligne de David Alaba (13e). Les centres en direction du Norvégien se multipliaient mais le ballon n’arrivait pas toujours à destination dans la surface. Le coup franc lointain de Kevin De Bruyne inquiétait Courtois, heureux de voir le ballon frôler son petit filet extérieur droit (19e). Le gardien de but belge sortait ensuite une parade exceptionnelle sur un coup de casque de Haaland, à la suite d’un corner joué à deux (21e). Mais Bernardo Silva, trouvé parfaitement par KDB, trompait enfin le dernier rempart, pris à contre-pied (1-0, 23e).



Les Merengues remettaient le pied sur le cuir sur quelques situations, mais ni Vinicius, rattrapé en profondeur par Walker (32e), ni Benzema, surpris par la sortie d’Ederson (34e), n’arrivaient à tenter leur chance.





Silva s’offrait ensuite un doublé, lobant la défense de la tête après une frappe déviée de Gündogan (2-0, 37e). Il n’était d’ailleurs pas loin d’inscrire un coup du chapeau si Courtois n’était pas vigilant sur son tir trop central (45e). A la pause, Manchester City gérait parfaitement ses temps forts et faibles grâce à son efficacité, empêchant ainsi le Real d’espérer. Au retour des vestiaires, la Casa Blanca mettait un peu plus d’intensité dans son jeu, se créant quelques occasions, sans réussite, tout comme le coup franc en feuille morte de David Alaba (51e). Heureux de voir le ballon dans ses pieds face à Courtois, Gündogan voyait Carvajal revenir au dernier moment dans ses pieds (60e). Les poulains du Mister enchaînaient les fautes contre les Cityzens, plus que parfaits dans leurs sorties de balle. Pourtant, le Real cherchait à se relancer dans cette rencontre, montrant un bien meilleur visage avec le remplacement de Camavinga dans l’axe de l’entrejeu, plus rassurant. Lancé par une superbe talonnade de Gündogan, Haaland perdait encore un duel face à Courtois, qui déviait son tir du gauche (73e). Sur un coup franc de De Bruyne, Akanji déviait le ballon de peu, avant de voir Éder Militão le dévier devant Courtois pour creuser l’écart et rapprocher un peu plus City d’une finale. Ederson sortait ensuite deux arrêts pour mettre en échec les hommes en noir et confirmer la solidité des siens dans ce match. Dans le temps additionnel, Manchester City inscrivait un but 100% coaching gagnant : Mahrez en profondeur pour Alvarez, qui n’avait plus qu’à battre Courtois d’une frappe à ras de terre (4-0, 90+2e). Une victoire avec la manière qui permet donc à Manchester City de disputer, le 10 juin prochain à Istanbul, la deuxième finale de son histoire, en route encore pour un triplé historique sous les ordres de Pep Guardiola. Le Real Madrid, tenant du titre, sort de cette compétition par la petite porte, pour ce qui était possiblement la dernière de Carlo Ancelotti à Madrid…