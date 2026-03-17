Ligue des Champions : incroyable qualification du Sporting CP, renversant contre Bodø/Glimt

Balayé sur le terrain de Bodø/Glimt mercredi dernier (3-0), le Sporting CP a totalement renversé la formation norvégienne dans ce 8e de finale retour de Ligue des Champions (5-0 a.p.) pour rallier les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le club portugais affrontera Arsenal ou le Bayer Leverkusen.



Après sa surprenante et lourde défaite en Norvège à l’aller (3-0), le Sporting CP nourrissait l’espoir d’un exploit face à Bodø/Glimt lors de ce huitième de finale retour de Ligue des Champions. Dominateurs durant une grande partie de la rencontre, les champions du Portugal en titre ont réussi à refaire leur retard en fin de rencontre (3-0). Face à un bloc norvégien compact, les Lisboètes ont tenté d’emballer la rencontre au Stade José Alvalade, multipliant les offensives vers le but de Nikita Haikin.



Après plusieurs tentatives infructueuses de Francisco Trincão et Luis Suárez, Gonçalo Inácio finissait par faire sauter le verrou, s’élevant plus haut que tout le monde sur un corner de Trincão pour ouvrir le score (34e, 1-0). Au terme de cette première période, les statistiques étaient sans appel : 74% de possession pour le Sporting, 15 tirs à 4, dont 5 cadrés contre aucun du côté de Bodø/Glimt, reflétant ainsi la très large domination de l’écurie portugaise coachée par Rui Borges.



Bodø/Glimt s’est complètement écroulé

Au retour des vestiaires, le Sporting a maintenu la pression, à l’image des occasions de Geny Catamo (48e) et de Morten Hjulmand (55e). La récompense arrivait peu après l’heure de jeu : parfaitement servi côté droit par Catamo, Luis Suárez trouvait Pedro Gonçalves au second poteau, dont la reprise faisait trembler les filets et ravivait l’espoir d’une soirée folle à Alvalade (61e, 2-0). Acculé, Bodø/Glimt peinait à ressortir et subissait les vagues lisboètes, à l’image de cette frappe lointaine de Zeno Debast, repoussée par une superbe parade d’Haikin (71e). Finalement, après une énième incursion dans la surface, la main de Bjørkan était sanctionnée d’un penalty (78e).



Luis Suárez se chargeait alors de transformer la sentence pour permettre au Sporting de revenir à hauteur des visiteurs sur l’ensemble des deux matchs (79e, 3-0). Dans la foulée, le numéro 97, puis Trincão (80e), obligeaient Haikin à sortir deux gros arrêts. Quelques instants après, Nuno Santos envoyait une frappe puissante du gauche sur le poteau gauche de Haikin (84e). Sous la pluie de Lisbonne, les deux équipes se sont finalement dirigées vers les prolongations.



Première qualification en 1/4 de C1 depuis la saison 1982/1983

Et il n’a fallu qu’une minute et 35 secondes pour que les Lisboètes portent le coup de grâce. Servi sur le côté gauche par Nuno Santos, Bragança voyait son centre en retrait être mal repoussé par la défense norvégienne. Francisco Trincão servi alors en retrait Maximiliano Araújo pour conclure sur la gauche du but (92e, 4-0). De quoi faire exploser les 52 000 spectateurs présents à Alvalade et, surtout, un Rui Borges totalement euphorique sur son banc. Dos au mur, Bodø/Glimt n’a pas réussi à se procurer la moindre occasion pour faire douter le club lusitanien.



Pire encore, sur un dernier contre, Rafael Nel achevait les derniers espoirs norvégiens (5-0, 120e+1) et offrait l’une des plus belles soirées européennes au Sporting. Avec ce succès renversant (5-0, a.p.), le club lisboète retrouve les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 1982/1983 et affrontera Arsenal ou le Bayer Leverkusen.