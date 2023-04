Ligue des Champions : l’AC Milan se qualifie sans briller à Naples

Comme lors du match aller, le Napoli a dominé mais les Partenopei n’ont pas réussi à trouver la faille avant la fin du temps additionnel et un but anecdotique de Victor Osimhen, à l’image du pénalty arrêté par Mike Maignan, encore une fois irrésistible. A l’inverse, l’AC Milan a fait le dos rond avant de se rebeller juste avant la pause sur un raid solitaire de Rafael Leão ponctué par une frappe limpide d’Olivier Giroud dans le but vide (1-1, 2-1 score cumulé).



Footmercato