Un supporter au cœur d’or : Jules Sène s’offre « sa » propre CAN pour 100.000 FCFA

Au milieu de la ferveur populaire qui s’est emparée des rues de la capitale, un homme ne passe pas inaperçu. Vêtu d’un boubou blanc immaculé, une écharpe tricolore fièrement nouée autour du cou, Jules Sène brandit un trophée doré étincelant. Ce n'est pas l'original, mais pour lui, il a autant de valeur.



​Un investissement par pur patriotisme



​Face à l’immense joie procurée par le sacre des Lions de la Teranga, ce supporter inconditionnel n’a pas attendu qu'on lui offre la fête : il l'a créée. Jules a personnellement commandé et financé la fabrication d’une réplique artisanale du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations.

​« Cela m'a coûté environ 100 000 FCFA. Personne ne m’a aidé, j’ai tout financé moi-même par pur amour pour le Sénégal », confie-t-il avec fierté.



​Nuits blanches et ferveur nationale



​Pour Jules, la passion ne compte pas ses heures. Depuis le coup de sifflet final, l'homme vit dans un état d'euphorie permanente. Accompagné d'une sonorisation personnalisée aux couleurs du drapeau national et ornée des portraits des joueurs, il anime les rues de Dakar sans relâche. « Depuis avant-hier, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis là pour supporter », explique celui qui suit l'équipe nationale dans tous ses déplacements.



​Un message de fraternité



​Au-delà de la célébration individuelle, Jules Sène a tenu à adresser un message fort à ses compatriotes depuis le Rond-point Sandaga. Tout en félicitant chaleureusement les Lions pour avoir rempli leur mission et apporté une « fierté immense » au pays, il appelle à l'unité :

​« J'appelle tout le monde à rester mobilisé et à soutenir l'équipe nationale dans la fraternité ».



​Un bel exemple de dévotion citoyenne qui prouve que, pour certains supporters, l'amour du maillot n'a pas de prix.