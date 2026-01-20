Palais de la République : les joueurs et Pape Thiaw décorés Commandeurs de l’Ordre national du Lion

Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal, ainsi que le sélectionneur Pape Thiaw, ont été élevés au grade de Commandeur dans l’Ordre national du Lion. La cérémonie de décoration a été présidée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, en reconnaissance de leur sacre à la Coupe d’Afrique des Nations.



À noter toutefois que les joueurs Ibrahima Mbaye et Ismaïl Jakobs n’ont pas pris part à cette cérémonie, ayant déjà rejoint leurs clubs respectifs.