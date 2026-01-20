Cérémonie de réception : le président de la FSF, Abdoulaye Thiam, élevé au rang de Grand Officier dans l’Ordre national du Lion

Le président de la Fédération sénégalaise de Football, Abdoulaye Thiam, a été élevé au rang de Grand Officier dans l’Ordre national du Lion ce mardi, à l’occasion de la réception des « Lions » au Palais de la République.



La décoration lui a été remise par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, en présence du Général de corps d’armée, Grand Chancelier de l’Ordre national du Lion.