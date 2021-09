Ligue des Champions : l'équipe type de la 1ère journée

La première journée de la Ligue des Champions s'est achevée hier soir avec une grande soirée de foot. Les matches entre Manchester City et le RB Leipzig, et Liverpool contre l'AC Milan peuvent en témoigner. Il est maintenant l'heure de dresser un petit bilan de ces confrontations en organisant notre équipe type de ces premiers rendez-vous. Impeccable dans le but hier soir, Thibaut Courtois a tout simplement maintenu le Real Madrid dans le match, mettant à plusieurs reprises en échec Edin Dzeko et Lautaro Martinez. Clou du spectacle, la Casa Blanca l'a emporté sur le fil 1-0, après avoir été dominé toute la rencontre.





Dans ce 4-4-2 losange que nous avons organisé, nous retrouvons une charnière centrale composée de Dayot Upamecano et de Milan Skriniar. Au sein de la défense du Bayern Munich, le Français a rayonné face au Barça, ne laissant aucune miette à Memphis Depay et Luuk de Jong. Le Slovaque de l'Inter a lui aussi rendu une copie très propre, dominant Benzema notamment. Sur les côtés de cette défense, Alexander-Arnold prend place à droite. Inarrêtable dans son couloir face à l'AC Milan, il a su amener le danger sur coups de pied arrêtés et a contraint Tomori à marquer contre son camp sur l'ouverture du score. À gauche, nous avons choisi Cristiano. Le joueur du Sheriff Tiraspol a réalisé deux belles passes décisives pour ses coéquipiers, vainqueurs du Shakhtar 2-0.



Les Anglais et les Français à l'honneur

Au milieu de terrain, un autre Français s'est fait une place. Il s'agit de Christopher Nkunku, auteur d'un incroyable triplé sur la pelouse de Manchester City. Cet exploit n'a malheureusement pas suffi pour battre les Anglais, qui l'ont finalement emporté 6-3. En pointe basse, c'est Jordan Henderson qui prend place. Le capitaine des Reds a inscrit un très joli but, offrant la victoire aux siens 3-2. Un autre Anglais complète ce trio avec la présence de Jude Belligham. Le joueur du BvB a brillé avec un but et une passe décisive contre Besiktas pour une victoire 2-1 en Turquie.



En dépit du coup de gueule de Pep Guardiola à son encontre, c'est bien Jack Grealish qui est titulaire dans notre onze en position de numéro 10. Passeur décisif pour Aké, puis auteur d'un très joli but lors du festival des siens contre Leipzig, il est récompensé. Enfin, le duo d'attaque se compose de Robert Lewandowski, double buteur avec le Bayern contre le Barça, et de Sébastien Haller. Pour son premier match de Ligue des Champions de sa carrière, l'avant-centre de l'Ajax a inscrit un retentissant quadruplé.