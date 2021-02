Ligue des Champions : la Premier League rejette le plan de l'UEFA !

Si la réforme de la C1 pour 2024 doit favoriser les équipes françaises, ce nouveau format est très loin de plaire à tout le monde. La Premier League compte bien s'y opposer.



On est passé d'une Super League européenne plus ou moins fermée, concoctée par les grands d'Europe à une réforme de la Ligue des Champions, qui doit avoir lieu en 2024, qui parait totalement ubuesque. Si ce changement pouvait faire du bien aux équipes françaises, qui obtiendraient ainsi une place de plus pour la plus prestigieuse des compétitions européennes (trois plus un barragiste), l'idée de l'UEFA est très loin de plaire à tout le monde.



En résumé, désormais le format ressemblera à un championnat de 36 équipes où il s'agira de terminer dans les 24 premiers pour accéder à la suite de la compétition (les 8 premiers qualifiés directement, les 16 suivants s'affronteront dans un barrage aller-retour pour se qualifier pour les 8es de finale). Foot Mercato vous offrait d'ailleurs deux points de vue concernant ce nouveau format et tâchait de répondre à la question : faut-il s'en réjouir ?



Les droits tv anglais à la baisse à cause de la C1 ?

L'instance européenne, elle, est sûre de son fait, mais ne s'attendait pas à trouver la Premier League vent debout, selon The Guardian. Après avoir présenté le plan aux clubs ce mercredi, les dirigeants de la Premier League ont décidé de s'y opposer. Pour commencer, cela ferait trop de matches pour eux (125 à 225). Cela laisse la possibilité donc de finir ce premier tour en janvier, ce qui leur déplaît d'une part à cause du Boxing Day et, surtout, parce que les Britanniques souhaitent conserver le calendrier actuel.



Passer de 32 à 36 clubs engagés dans la compétition les effraie aussi. Mais ce qu'ils redoutent surtout, semble-t-il, c'est la répartition des droits télévisuels. Si ceux-ci n'augmentent pas, il faudra partager le gâteau avec plus de monde. Encore plus quand on sait que cette version de la C1 pourrait impacter les droits télévisuels, toujours selon les Britanniques, de la Premier League, ce qui crée un émoi chez eux. Les négociations vont être dures pour l'UEFA...