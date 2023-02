Ligue des Champions : la malédiction du PSG continue !

Mardi prochain, le club de la capitale va disputer son huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Et encore une fois, à l’heure d’aborder la phase éliminatoires de la compétition, Paris devra se passer d’une ou de plusieurs de ses stars.



Son absence ne sera sans doute pas vécue comme un drame comparé à celle d’un Kylian Mbappé, mais le Paris Saint-Germain prie pour qu’Achraf Hakimi soit opérationnel face au Bayern Munich. Touché aux ischio-jambiers face à l’OM, comme Lionel Messi, le Marocain est incertain pour le choc de demain face à Monaco. Paris prie donc pour que l’hémorragie s’arrête. Car encore une fois, à l’heure d’aborder le money time en Ligue des Champions, le club de la capitale doit faire face à des forfaits de taille.



Victime d’une lésion à la cuisse gauche, Kylian Mbappé a mis les bouchées doubles pour se soigner, mais la presse annonce en choeur que cela ne devrait pas être suffisant. Et risquer une rechute ou une blessure plus importante uniquement pour le match aller n’a pas de sens. Hier, nouveau coup dur. Lionel Messi est sorti du Clasico face à l’OM avec une blessure aux ischio-jambiers. Son entourage se veut optimiste, mais là encore, l’incertitude est de mise vu les délais.