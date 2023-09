Ligue des Champions : le Real Madrid arrache la victoire grâce à Bellingham, Galatasaray évite le pire face à Copenhague

Le Real Madrid débute cette édition 2023-2024 de la Ligue des champions par une victoire arrachée dans le temps additionnel à domicile face à l’Union Berlin (1-0).



Bellingham a inscrit le but et délivre ainsi le Santiago-Bernabeu (1-0, 90+4e). Sixième but pour l’Anglais cette saison, qui permet à la Casa Blanca de démarrer la C1 par trois points arrachés à domicile.



Mené 2-0 avant le dernier quart d’heure, Galatasaray décroche le point du match nul face au FC Copenhague (2-2). Un nul qui vient sauver les Lions d’Istanbul d’un premier revers dans cette Ligue des champions.