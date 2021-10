Ligue des Nations: la France rejoint l'Espagne en finale en revenant au bout de la Belgique (2-3)

Au terme d'un match au scénario complètement fou, l'équipe de France renverse la Belgique (2-3) et affrontera l'Espagne en finale, dimanche soir, à Milan (20h45) ! Les Red Devils avaient planté par deux fois avant la pause, par Yannick Carrasco et Romelu Lukaku, mais les Bleus sont revenus de nulle part dans le deuxième acte, emmenés par un duo Mbappé-Benzema à l'entente enfin cordiale. KB9 à réduit l'écart, avant que KM10 n'égalise sur un penalty obtenu par Griezmann. Alors que Lukaku s'est vu refuser le but du 3-2, c'est Théo Hernandez qui a surgi au bout du temps réglementaire pour offrir une victoire pleine de panache à la France !