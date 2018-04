Le Tout Puissant Mazembe (RDC) aura fort à faire face au Mouloudia d’Alger, Difaa el Jadida et l’Entente sétifienne, en phase de groupes de la compétition interclubs phare de l’Afrique, la Ligue des champions CAF. Le tirage au sort a par ailleurs placé le tenant du titre, le Wydad Casablanca, dans la poule des Mamelodi Sundowns, de l’AS Togo Port de Lomé et d’Horoya.

LIGUE DES CHAMPIONS CAF : LA PHASE DE GROUPES 2018

Groupe A: Township Rollers (Botswana), Kampala Capital City Authority (Ouganda), Al Ahly (Egypte), Espérance Tunis (Tunisie)

Groupe B: Mouloudia Alger (Algérie), Difaa el Jadida (Maroc), TP Mazembe (RD Congo), Entente sétifienne (Algérie)

Groupe C: Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Wydad Casablanca (Maroc), AS Togo Port de Lomé (Togo), Horoya (Guinée)

Groupe D: Primeiro Agosto (Angola), Etoile Sahel (Tunisie), Zesco Utd (Zambie), Mbabane Swallows (Swaziland)

Première journée (4 au 6 mai)

A: Township Rollers-Kampala Capital City Authority ; Al Ahly-Espérance

B: Mouloudia Alger-Difaa el Jadida ; TP Mazembe-Entente sétifienne

C: Mamelodi Sundowns-Wydad Casablanca ; Port-Horoya

D: Primeiro Agosto-Etoile Sahel ; Zesco Utd-Mbabane Swallows



Deuxième journée (15 et 16 mai)

A: KCCA-Ahly ; Espérance-Rollers

B: Jadida-Mazembe ; Sétif-Alger

C: Wydad-Port ; Horoya-Sundowns

D: Etoile-Zesco ; Swallows-Primeiro



Troisième journée (17 et 18 juillet)

A: Espérance-KCCA ; Ahly-Rollers

B: Sétif-Jadida ; Mazembe-Alger

C: Horoya-Wydad ; Port-Sundowns

D: Swallows-Etoile ; Zesco-Primeiro



Quatrième journée (27 au 29 juillet)

A: KCCA-Espérance ; Rollers-Ahly

B: Jadida-Sétif ; Alger-Mazembe

C: Wydad-Horoya ; Sundowns-Port

D: Etoile-Swallows ; Primeiro-Zesco



Cinquième journée (17 au 19 août)

A: KCCA-Rollers ; Espérance-Ahly

B: Jadida-Alger ; Sétif-Mazembe

C: Wydad-Sundowns ; Horoya-Port

D: Etoile-Primeiro ; Swallows-Zesco



Sixième journée (28 et 29 août)

A: Rollers-Espérance ; Ahly-KCCA

B: Alger-Setif ; Mazembe-Jadida

C: Sundowns-Horoya ; Port-Wydad

D: Primeiro-Swallows ; Zesco-Etoile

Avec Rfi