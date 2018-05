Ligue des champions : Kaylor Navas élu joueur de la semaine devant Sadio Mané

Le gardien du Real Madrid a été élu joueur de la semaine en Ligue des champion par l'Uefa devant Sadio Mané. Le Costaricain a été le principal artisan de la qualification du Real Madrid en finale en repoussant la plupart des assauts du Bayern Munich.



Lors de la demi-finale retour au Santiago Bernabeu, les joueurs allemands ont tiré tiré 39 fois au but et cadré 15 de leurs tirs. Mais ils n"'ont réussi qu'à marquer deux buts. Keylor Navas, qui a réalisé en tout 13 arrêts dont plusieurs ont été décisifs, remporte le titre du joueur de la semaine avec 55% des votes



L'international sénégalais Sadio Mané qui vient à la seconde place, récolte 45% des voix avec son but marqué à la 9e minute contre l'As Roma mercredi.