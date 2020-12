Ligue des champions : Neymar élu meilleur joueur de la semaine

Mercredi soir, près de 24h après l’incident qui s’est produit sur la pelouse du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain l’a facilement emporté 5-1 sur sa pelouse face à l’Istanbul Basaksehir, et s’est ainsi qualifié pour les 8es de finale de Ligue des Champions en terminant premier de son groupe devant le RB Leipzig. Une qualification à laquelle le numéro 10 brésilien du PSG a grandement participé.En inscrivant un triplé en 50 minutes de jeu, Neymar a cette fois fait taire les critiques et régalé tout son monde en affichant un niveau de jeu impressionnant. Une performance des grands soirs pour le Brésilien qui n’est pas passée inaperçue aux yeux de l’UEFA. Alors qu’il faisait office de prétendant au titre du meilleur joueur de la semaine aux côtés de Benzema, En-Nesyri, et Trubin, Neymar a ce vendredi été officiellement élu joueur de la semaine en Ligue des Champions par l' UEFA