Ligue des champions : Sadio Mané dans le Onze type de la semaine...dominé par les Anglais

L'Uefa a publié son équipe type de la semaine après la première journée des matchs aller des 8e de finales de la Ligue des champions. Les Anglais dominent fortement le classement avec 4 joueurs de Liverpool (Sadio Mané, Firminho, Milner, Alexander Arnold), 4 joueurs de Manchester City (le gardien Ederson, Otamendi, Gundogan et Bernardo Silva) et un joueur de Tottenham (Eriksen). Les deux artisans du succès du Real Madrid face au Psg, Cristiano Ronaldo et Marcelo sauve la face des autres championnats européens.L'international sénégalais qui figure dans ce Onze type a été également nominé par l'Uefa pour le titre de Joueur de la semaine, avec Cristian Eriksen de Tottenham, Cristiano Ronaldo (Real Madriidà Marcelo (Real Madrid) et Gundogan (Manchester City)