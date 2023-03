Ligue des champions : Sadio Mané sur le banc face au PSG

Sadio Mané démarre sur le banc des remplaçants, comme l’a fait avoir son entraîneur lors de la conférence de presse d’avant-match. L’attaquant sénégalais, qui a retrouvé la compétition après sa blessure au péroné ne dispose que d’une petite heure de jeu dans les jambes en deux apparitions en championnat.



Pour les huitièmes de finale retour, son entraîneur, Julian Nagelsmann a préféré laisser son attaquant sur le banc.



A domicile, le Rekormeister s’articule dans un 3-4-2-1 avec avec Yann Sommer dans les cages derrière Josip Stanišić, Dayot Upamecano et Matthijs de Ligt. Les couloirs sont occupés par Kingsley Coman et Alphonso Davies. Le double pivot est assuré par Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Seul en pointe, Eric-Maxim Choupo-Moting est soutenu par Thomas Müller et Jamal Musiala.



De son côté, le club francilien s’articule en 3-5-2 où Gianluigi Donnarumma officie comme dernier rempart. Devant lui, Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira composent la défense tandis que les rôles de pistons sont assurés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, on retrouve Marco Verratti, Fabian Ruiz et Vitinha. Enfin, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont associés en attaque.





Les compositions



Bayern Munich : Sommer - Stanišić, Upamecano, De Ligt - Coman, Kimmich, Goretzka, Davies - Müller, Musiala - Choupo-Moting



Paris Saint-Germain : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Ruiz, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Messi, Mbappé