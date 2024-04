Ligue des champions d’Asie : Kalidou Koulibaly et Al-Hilal éliminés par Al Ain en demi-finale

Al Ain, club des Emirats Arabes Unis, a éliminé Al-Hilal en Ligue des champions d’Asie. Même si l’équipe de Kalidou Koulibaly l’a emporté ce mardi sur le score de 2-1. Insuffisant pour Al-Hilal qui s’était incliné (4-2) à l’aller. C’est Al Ain qui jouera la finale.



Les buts de Ruben Neves (4e, sp) et de Salem Al-Dawsari n’auront pas suffi, et Al Ain s’impose sur le score de 5 à 4 au cumulé. Le club émirati affrontera le vainqueur de l’autre demie entre les Japonais du Yokohama Marinos et les Coréens d’Ulsan en finale.