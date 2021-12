Ligue des champions: l’Atlético arrache sa qualification, le Réal remporte le choc… tous les résultats de la soirée

L’Atlético se qualifie pour les 8es de finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire face à Porto grâce à un gros match de Griezmann (buteur et passeur). Milan est éliminé de toutes les compétitions européennes après sa défaite face à Liverpool Porto est déversé en Ligue Europa !



Dans le choc de cette soirée, le Real Madrid est venu à bout de l’Inter grâce à deux buts magnifiques de Kroos et Asensio. Les joueurs d’Ancelotti vont donc terminer premier du groupe.



L’Ajax et le Borussia ont fait le show pour le dernier match de groupe. Reus a marqué un doublé, Haaland aussi et Haller a planté son 10e but cette saison en Ligue des champions.