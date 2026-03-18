Ligue des champions : le Barça humilie Newcastle 7 buts à 2 et file en quarts

Après la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l’Espagne espérait voir le FC Barcelone en faire autant. Sur le papier, les Blaugranas avaient toutefois une mission un peu plus compliquée que les Merengues. Contrairement aux Madrilènes qui ont abordé leur huitième de finale retour avec une avance de trois buts face à Manchester City, le Barça d’Hansi Flick était promis à une bataille plus âpre contre les Magpies après avoir réussi à décrocher miraculeusement un match nul à St James’ Park après un penalty transformé par Lamine Yamal au bout du temps additionnel (1-1).



Pour ce rendez-vous, Flick devait se passer des services de Koundé, Christensen, De Jong et de Balde. De son côté, Eddie Howe alignait une équipe type. Et il ne fallait pas arriver en retard au Camp Nou pour ce duel débridé.



Contre toute attente, ce sont les Magpies qui ont le mieux démarré la rencontre. Totalement décomplexés, les joueurs d’Howe sont allés porter le danger devant le but de Garcia par une frappe de Burn (3e). Une première attaque qui n’est pas restée sans réaction de la part des Catalans. Dans ce match où l’on a vite compris que les défenses n’allaient pas poser beaucoup de problèmes aux attaquants, Raphinha a profité d’un contre mené par Lamine Yamal et d’une combinaison avec Fermin pour ouvrir le score dans la foulée (1-0, 6e).



Deux minutes plus tard, Fermin aurait pu faire le break si Ramsdale n’avait pas senti le coup en sortant en dehors de sa surface pour venir contrer l’Espagnol. On pensait le Barça lancé, mais comme indiqué ci-dessus, les défenses n’avaient pas envie… de défendre. Sur un contre venu de la gauche, Hall est allé mettre l’arrière-garde blaugrana hors de position pour trouver Elanga pour l’égalisation (1-1, 15e).



Raphinha dans tous les bons coups

Après ce premier quart d’heure à couper le souffle, pas le temps de récupérer. Trois minutes après avoir encaissé le but des Anglais, le Barça reprenait l’avantage. Cette fois, c’est sur un coup franc obtenu par Lamine Yamal, et bien tiré par Raphinha, que Martin servait idéalement Bernal (2-1, 18e). Les Toons étaient pris à la gorge, mais ils ont pu compter sur une erreur de Lamine Yamal pour revenir au score. Le prodige espagnol perdait la balle sur une talonnade mal inspirée, ce qui permettait à Barnes de centrer pour Elanga, qui s’offrait son doublé (2-2, 28e).



Quatre buts en moins de trente minutes de jeu, le spectacle était au rendez-vous. Les 22 acteurs nous laissaient ensuite un peu de répit, avant de nous proposer une fin de première période agitée. Burn signait un tacle décisif pour sauver les siens sur une frappe de Lewandowski (40e), avant l’énorme raté de Lamine Yamal, seul face au but (45e). Les Magpies soufflaient et pensaient rejoindre les vestiaires sur ce score de parité.



C’était sans compter sur une faute de Trippier sur Raphinha dans sa surface, au bout du temps additionnel. Après vérification de la VAR, l’arbitre français François Letexier accordait un penalty transformé dans la foulée par Yamal (3-2, 45e+6). Un but qui a tout changé. Au retour des vestiaires, il n’a fallu que sept minutes pour que Fermin profite d’une remise en une touche de Raphinha pour aller battre Ramsdale (4-2, 52e).



Le break était fait et les Toons ont sombré. Vingt minutes après avoir encaissé ce quatrième but, les partenaires de Tonali levaient la tête, sonnés, et voyaient 7-2 sur le tableau d’affichage après un doublé de Lewandowski (56e, 61e) et celui de Raphinha (72e). Une nouvelle humiliation pour les Anglais après le naufrage de Chelsea face au PSG.



En quart de finale, le Barça affrontera le vainqueur du duel entre l’Atlético de Madrid et Tottenham. Et après le 5-2 infligé par les Colchoneros aux Spurs, il y a de fortes chances pour que l’on ait un duel 100% espagnol.