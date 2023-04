Ligue des champions: le Bayern peut-il renverser City?

Lourdement défait à l'aller sur la pelouse de Manchester City (3-0), le Bayern Munich va tenter, ce mercredi, de renverser la vapeur pour rallier les demi-finales de la Ligue des champions. Vainqueur 2-0 au match aller à Lisbonne face à Benfica, l'inter Milan aura à coeur de valider son billet à domicile.



Pour le dernier représentant allemand en lice, tout se joue ce mercredi. Le Bayern Munich doit toutefois réaliser l'impossible à Allianz Arena. Le Rekordmeister doit rattraper un retard de trois buts concède mardi dernier, face à l'une des meilleures équipes du monde Manchester City.



Cependant, le Bayern n'a pas le vent en poupe ces derniers temps Le week-end dernier, les Bavarois ont concédé un match nul à domicile et Hoffenheim (1-1), une équipe candidate à la relégation en Bundesliga. Sous les ordres de Thomas Tuchel, Bayern n’a remporté que deux de ses cinq matchs disputes.



Dos au mur, les Munichois vont tenter de créer une performance exceptionnelle pour rallier les demi-finales de Ligue des champions doivent impérativement valider au moins 3 but buts d’écart sous peine d'être éliminés.



En revanche, Manchester City tourne à plein régime. Les Citizens ont battu Leicester (3-1) ce week- end en Premier League et ne sont donc plus qu'à quatre points du leader Arsenal (avec un match en moins). Les hommes de Guardiola chercheront à obtenir leur dixième victoire de rang ce mercredi dans la capitale bavaroise.





De son côté, l’Inter Milan joue son match retour en étant le troisième représentant italien à disputer une place dans le dernier carré.



L’inter Milan aspire donc à atteindre les demi-finales contre l’AC Milan et pour cela, des conserver son avantage, de deux buts, acquis à l'Estadio da Luz mardi dernier.



Benfica, son adversaire, n'a cependant toujours pas perdu à l’extérieur cette saison en Ligue des champions, et reste un adversaire redoutable.





En championnat, Benfica traverse une période difficile. Les Aigles ont perdu leurs deux derniers matchs de Liga Portugal, mais restent toujours en tête du classement avec quatre points d’avance sur Porto.



Quant à l’Inter Milan, il traverse une période de disette encore plus importante Serie A. Les Nerazzuri n’ont pris qu’un point lors des cinq derniers matchs de championnat et ont ainsi glissé de la deuxième à la cinquième place.



Programme 1/4 de finale retour



Mercredi 19 avril 2023



19h00 Inter Milan AC/Benfica (POR)

19h00 Bayern Munich (GER)/ /Manchester City