Ligue des champions : le PSG, éliminé à Munich face au Bayern

Après s’être incliné sur la plus petite des marges au Parc des Princes il y a trois semaines (0-1), le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de l’Allianz Arena pour y affronter, dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le Bayern Munich, contre qui il avait déjà perdu 5 de ses 7 dernières sorties en C1. Les Parisiens se sont inclinés à nouveau face aux Bavarois (2-0). Choupo-Moting et Leroy Sané sont les buteurs de la rencontre.



le Paris Saint-Germain s’incline pour la deuxième fois face au Bayern Munich (2-0, 3-0 aux scores cumulés) et signe un nouvel échec en Ligue des Champions. Le FCB se qualifie pour les quarts de finale et espère aller chercher sa 7e Coupe aux Grandes Oreilles.