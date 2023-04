Ligue des champions : les affiches des deux demi-finales sont connues

Qui succèdera au Real Madrid ? Pour le moment, l’affiche de la finale n’est pas connue. En revanche, on connait la composition du dernier carré. Ainsi, on aura droit au remake de la saison dernière entre la Casa Blanca et Manchester City.



En face, les amoureux de Serie A seront servis avec le derby Inter-AC Milan. La programmation exacte des demi-finales n’est pas encore connue mais les matches aller se joueront les 9 et 10 mai et les deux retour les 16 et 17 mai prochains.