Ligue : le PSG annonce trois cas confirmés de Covid-19 parmi ses joueurs

La période post Ligue des champions cause bien des soucis au PSG. Ce mercredi, le finaliste de la Ligue des champions a indiqué avoir trois membres de son effectif atteint par le coronavirus. Si les cas d'Angel Di Maria et Leandro Paredes sont déjà connus, l'identité du troisième membre contaminé n'a, pour l'instant pas été révélée.



Après leur parcours en C1, plusieurs joueurs parisiens sont partis à Ibiza, où le virus est très actif actuellement. Ce fut le cas de Di Maria, Paredes. Ander Herrera et Mauro Icardi ont été déterminés comme des cas contacts de leurs coéquipiers et représentent donc deux autres cas suspectés d'infection.



Rentré à Paris lundi soir, Neymar a lui aussi passé quelques jours dans l'archipel espagnol, tout comme Marco Verratti et Keylor Navas. « Trois joueurs du PSG sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié, a indiqué le PSG dans un communiqué. L'ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours. »



Le PSG est censé affronter Lens, le 10 septembre, en match décalé de la 2e journée de Ligue 1. Sauf si quatre cas positifs sont décelés au sein du groupe pro, sur huit jours glissants. Cette rencontre pourrait donc se retrouver menacée.



L’Equipe