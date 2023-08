Ligue pro Sénégal saison 2023-2024 : le démarrage fixé au 30 septembre

Le Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (COMEX) qui s’est réuni ce jeudi 10 août à son siège a pris de grandes décisions concernant le football local. Le démarrage de la Ligue 1 et Ligue 2 de la saison 2023-2024 est fixée au 30 septembre prochain et se terminera le 15 juin 2023.





Ainsi il a été procédé à la ratification du PV du comité d’urgence qui avait pris la décision de suspendre toutes compétitions (championnat et coupe nationale) au stade Ibrahima Boye à la suite des violentes échauffourées entre Guédiawaye FC et Jaraaf en demi-finale de Coupe du Sénégal.





Par ailleurs, des mesures d’accompagnement ont été prévues et un « règlement sur les terrains de football » va être institué à partir de la saison prochaine. L’un des changements majeurs sera que les matchs se joueront uniquement sur des stades nationaux, régionaux, départementaux ou municipaux afin de « garantir la sécurité, valoriser nos championnats et respecter les normes de sécurité définies par la CAF et la FIFA».





Le démarrage de la saison est fixé au 30 septembre 2023 et se terminera le 15 juin 2023. Cette mesure a été prise pour respecter les délais de la CAF qui fixe la date limite au 30 juin de chaque année afin de communiquer les noms des clubs qui représenteront le Sénégal dans les compétitions africaines de clubs.







Afin d’éviter le retard sur le calendrier, pour les compétitions de jeunes, il n’ y aura plus d’arrêts du championnat quel que soit le nombre de joueurs sélectionnés dans un club pour représenter l’équipe nationale.